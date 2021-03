Der Spree-Neiße-Kreis will neue Wege beim Rettungsdienst gehen. Nach zehn Jahren, in denen der Landkreis deutschlandweit bekannt wurde, weil man den kompletten Rettungsdienst in de Hände des Unternehmens Falck gab, soll ab 2023 eine kommunale Lösung her. So hat es der Kreistag beschlossen.

