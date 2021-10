Bei Durchsuchungen im Motorradrocker-Milieu in Brandenburg sind am Donnerstagmorgen drei Mitglieder der Hells Angels im Alter von 38, 41 und 44 Jahren nach Polizeiangaben verhaftet worden. Im Zuge von Ermittlungen wegen Drogenhandels durchsuchte die Polizei sechs Wohnungen in Potsdam, Werder, Stahnsdorf und Saarmund, wie ein Sprecher des Präsidiums Potsdam sagte. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Wie der Potsdamer Polizeisprecher sagte, gingen den Durchsuchungen mehrmonatige Ermittlungen voraus. Möglich wurden sie durch entschlüsselte Daten des Kurznachrichtendienstes EncroChat.

In Brandenburg werde insgesamt gegen vier Hells-Angels-Rocker ermittelt. Es gehe um den Handel mit Betäubungsmitteln „in nicht geringen Mengen“. Ziel der Durchsuchungen seien Beweismittel wie Datenträger, Handys und Vermögenswerte.

Durchsuchungen auch in Berlin

Im Kampf gegen sogenannte Rockerkriminalität durchsuchen Ermittler seit dem Morgen auch 18 Immobilien in Berlin. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden dabei vier Verdächtige verhaftet. Ermittelt werde unter anderem wegen des Handels mit Rauschgift, Waffen und Kriegswaffen.

230 Kräfte sind nach Behördenangaben im Einsatz, um 18 Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken. Hintergrund seien auch hier entschlüsselte Daten des Kurznachrichtendienstes EncroChat. Diese Information, die von der französischen Polizei über das Bundeskriminalamt in die Region kam, hatte schon im Frühjahr zu einer Razzia in Berlin geführt. Ermittlern liefern die Daten Erkenntnisse über schwere Kriminalität, Drogen- und Waffenhandel in großer Klarheit, wie es bei der Polizei heißt.

„Encrochat ist eine absolute Goldgrube für die Sicherheitsbehörden, weil Kriminelle hier über Jahre vollkommen offen über Straftaten kommuniziert haben“, teilte die Gewerkschaft der Polizei Berlin mit. „Die schiere Masse an Erkenntnissen ist Fluch und Segen zugleich, weil das große Kapazitäten der Kripo auf Jahre bindet.“ Die Hells Angels seien eine gefährliche Konstante im Bereich der Organisierten Kriminalität, die auch vor Waffengewalt nicht zurückschrecke.