Das Schloss in Lieberose (Dahme-Spreewald) hat seit dem 9. September einen neuen Besitzer. Es wurde von der gemeinnützigen Brandenburgische Schlösser GmbH an den Berliner Augenchirurgen Dr. Thomas Pahlitzsch verkauft, der im Februar dieses Jahres bereits das Schloss in Steinhöfel (Oder-Spree) er...