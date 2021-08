Nach dem Ende der Sommerferien beginnt am Montag für knapp 300.000 Brandenburger Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen. Darunter sind rund 23.000 Erstklässler, die bereits am Samstag ihre Einschulung gefeiert hatten. Alle Klassen starten im Präsenzunterricht, allerdings müssen in den Schulgebäuden Masken getragen werden. Für die Grundschüler gilt dies als Schutzmaßnahme wegen der Reiserückkehrer zunächst nur für zwei Wochen. Für alle, die eine Schule betreten wollen, gilt eine regelmäßige Testpflicht beziehungsweise die Vorlage eines Impf- oder Genesennachweises.