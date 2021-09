In wenigen Tagen beginnt der Oktober. In Brandenburg ist es damit auch nicht mehr weit bis zu den Herbstferien 2021. Egal ob zum Baden in der Karibik oder zum Skifahren in den Alpen: viele Familien nutzen die freien Tage im Herbst oder Winter, um nochmal in den Urlaub zu fahren. Aber wann genau sind die Herbst- und Winterferien 2021 in Brandenburg? In diesem Artikel findet ihr die konkreten Daten im Überblick.

Die Herbstferien liegen im Jahr 2021 für Brandenburg in der zweiten und dritten Oktoberwoche. Konkret erstreckt sich der Zeitraum der Herbstferien in Brandenburg vom 11.10.2021 bis zum 23.10.2021. Die Schüler haben also zwei Wochen frei.

Winterferien 2021: Wann sind die Weihnachtsferien 2021 in Brandenburg?

Die Weihnachtsferien sind in Brandenburg eine Woche lang. Vom 23.12.2021 bis zum 31.12.2022 haben die Schüler in Brandenburg frei.

Brückentage und Feiertage in Brandenburg

Wer seine freie Zeit so lange genießen will wie möglich, kann versuchen, die Herbst- oder Winterferien 2021 mit Feier- und Brückentagen zu kombinieren. In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht über die Brücken- und Feiertage 2021 in Brandenburg.