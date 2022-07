Knapp eine Woche suchte die Polizei nach dem 71-Jährigen, der in Müllrose nicht vom Schwimmen zurückkehrte. Er war am Sonntag, 3. Juli, verschwunden. Am 9. Juli bargen Rettungskräfte seine Leiche aus dem Großen Müllroser See. Einen Monat zuvor, am Pfingstwochenende, ertranken in Lychen, Zossen...