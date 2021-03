Seit Anfang März stehen die Streifenpolizisten in Elbe-Elster in doppeltem Sinn unter Strom. Der Landkreis, der statistisch gesehen als der sicherste in ganz Brandenburg gilt, ist Erprobungsgebiet für Distanzelektroimpulsgeräte, auch Elektroschockpistolen oder Taser genannt.

