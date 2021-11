Schon seit 2018 läuft die beliebte Krimi-Sendung „SOKO Potsdam“ immer montags im ZDF. Seit September 2021 läuft die vierte Staffel. Diese Staffel läuft noch bis Mitte Dezember – dann ist sie erstmal vorbei. Wann es weitergeht, ist erstmal noch nicht bekannt.

Um was geht es in der nächsten Folge am 29. November bei Soko Potsdam? Ab wann kann man die Folgen in der Mediathek streamen? Alle Infos hier im Überblick.

Soko Potsdam: Sendetermine und Mediathek

Bisher sind die nächsten Folgen bis einschließlich 13. Dezember 2021 bekannt:

„ Leben lassen “ am 29.11.2021

“ am 29.11.2021 „ Mord in g-Moll “ am 06.12.2021

“ am 06.12.2021 „Smoke on the water“ am 13.12.2021

Am 13. Dezember wird die letzte Folge der vierten Staffel SOKO Potsdam ausgestrahlt. Das wird die Folge 13 „Smoke on the water“ sein.

Die Folgen kommen immer montags um 18 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek können sie immer am Vortag der Ausstrahlung ab 10 Uhr angesehen werden. Für „Leben lassen“ gilt das also am 28. November ab 10 Uhr.

„Leben lassen“: Die Handlung der aktuellen Folge von Soko Potsdam

Leise hebelt ein vermummter Mann in der Nacht ein Fenster auf und steigt in eine Wohnung ein. Als er sie verlässt, liegt eine Frau tot auf dem Boden.

Luna und Samir finden eine durchwühlte Wohnung vor, in deren Küche die erstochene Sylvia Osterwald liegt. Spusi Thomas tippt auf Raubmord. Handy, Laptop - alles weg. Eine erste Spur haben sie: den Abdruck eines Schuhs im Blut des Opfers, vermutlich vom Täter.

Felix Perlinger hat die Tote gefunden. Sylvia Osterwald war seine Chefin. Gemeinsam arbeitete er mit ihr und seiner Kollegin Mira Beckmann in einer Forschungsgruppe, die mit einem Protein experimentiert, mit dessen Hilfe man äußerst präzise DNA editieren kann. Angeblich lief in der Forschungsgruppe alles nach Plan. Sie standen kurz davor, ihre Ergebnisse an ein Pharmaunternehmen zu verkaufen. Doch es kam zu Unstimmigkeiten, und Sylvia warf ihrem Team Manipulation vor. Auch der Rauswurf aus der Gruppe stand im Raum.

Die Kommissarinnen und Kommissare fragen sich, ob es sich hier wirklich um einen Raubmord handelt. Hat jemand aus der Gruppe Sylvia Osterwald umgebracht? Als das SOKO-Team herausfindet, von wem der Schuhabdruck stammt, nimmt die Ermittlung eine entscheidende Wendung.

Darsteller bei Soko Potsdam: Wer ist dabei?

In der Folge elf aus Staffel vier spielen folgende Darsteller mit:

Luna Kunath gespielt von Caroline Erikson

Tamara Meurer gespielt von Anja Pahl

Bernhard Henschel gespielt von Michael Lott

Samir Amari gespielt von Skandar Amini

Werner Vense gespielt von Bernd Stegemann

Thomas Brandner gespielt von Yung Ngo

Mira Beckmann gespielt von Katia Fellin

Felix Perlinger gespielt von Moritz Heidelbach

Paul Beckmann gespielt von Jonas Sippel

Damian Schulte gespielt von Maximilian Pekrul

Henriette Kaufmann gespielt von Inga Dietrich

SOKO Potsdam: Wo sind die Drehorte?

Die ZDF-Serie SOKO Potsdam spielt in Potsdam und wird auch in Brandenburgs Landeshauptstadt und Gemeinden des Potsdamer Umlandes gedreht. Die Kameras für die Serie liefen schon an verschiedenen Orten im gesamten Stadtgebiet. So wurde schon eine ehemalige Schule an der Straßenkreuzung Gutenbergstraße/Hebbelstraße als Kommissariat der SOKO Potsdam umfunktioniert und wilde Verfolgungsjagden führten die Ermittler durch das berühmte im Holländischen Viertel.

Welche SOKOS sind im ZDF im Einsatz?

Neben der SOKO Potsdam sind beim ZDF unter der Woche auch noch weitere Sonderkommissionen im Einsatz. Das sind: SOKO Köln (dienstags), SOKO Wismar (mitwochs), SOKO Stuttgart (donnerstags) und die SOKO Wien (freitags).