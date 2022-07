Von dichten Wäldern umgebene Seen, wo man in aller Lust Baden, Segeln oder Kajakfahren und sich einfach gut erholen kann. Wer träumt in diesem heißen Sommer nicht von solchen Ausflugszielen? Das Gute ist: In der an Brandenburg grenzenden polnischen Region Lubuskie (auf Deutsch: Lebuser Land) gibt...