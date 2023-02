Brandenburg ist nicht nur das seenreichste Bundesland, sondern hier gibt es auch die teuersten Eintrittspreise fürs Baden und Saunieren bundesweit. Das hat der Reise-Internetanbieter belvilla.de herausgefunden. Das Reiseportal hat die Preise für Spaßbäder und Thermen bundesweit verglichen.

Nach Angaben des Reiseanbieters wurden für die Untersuchung die Preise für Tageskarten sämtlicher öffentlich zugänglicher Hallenbäder in den 20 größten Städten ermittelt. Datengrundlage waren die Internetseiten der verschiedenen Hallen-, Spaß- und Thermalbäder. Das günstigste Hallenbad gibt es bundesweit in Essen (Nordrhein-Westfalen) mit 3,95 Euro, in Berlin kostet der Eintritt 5,52 Euro. Wer dagegen im Sportbad der Turm-Erlebniscity in Oranienburg nur schwimmen will, zahlt für eine Stunde 6 Euro.

Thermen in Brandenburg schneiden am schlechtesten ab

Wer nicht nur schwimmen will, sondern auch Wellness und Erholung sucht, für den gibt es deutschlandweit mehr als 220 Thermalbäder. Und hier schneiden Thermen in Brandenburg am schlechtesten ab. Denn während Baden und Sauna in Hamburg und Niedersachsen mit durchschnittlich 22,07 Euro am wenigsten kostet, muss in Brandenburg fast doppelt so viel gezahlt werden: im Schnitt 40,09 für eine Tageskarte. Der Abstand zum Zweitplatzierten Sachsen-Anhalt ist riesig. Dort kostet die Tageskarte 29,70 Euro.

Das Resort Mark Brandenburg am Ruppiner See: Zu dem Vier-Sterne-Hotel gehören die Fontane-Therme, die Seesauna und drei Restaurants. Hier zahlen Gäste am meisten.

In Brandenburg gibt es auch das teuerste Bad bundesweit: die Fontane Therme in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). Das Bad im Resort Mark Brandenburg wirbt mit einem luxuriösen Ambiente – die Kosten für die Seesauna und die Thermenlandschaft liegen bei 85 Euro. Auf dem zweiten Platz liegt Tropical Islands im Spreewald mit einem Preis von 61 Euro für die Tageskarte (inklusive Sauna). Es gibt aber auch in Brandenburg wesentlich günstigere Angebote, wie beispielsweise das Marienbad in Brandenburg an der Havel , wo die Tageskarte für Sauna und Funbad für einen Erwachsenen nur 17,10 Euro kostet.

220 Thermalbäder über einen Vergleich der Google-Bewertungen ermittelt

Nach Angaben des Reiseportals www.bellvilla.de wurden Ermäßigungen, Früh- und Spätschwimmer-Tarife sowie Stundenkarten nicht erfasst, um bessere Vergleichbarkeit zu garantieren. Die 220 beliebtesten Thermalbäder wurden über einen Vergleich der Google-Bewertungen ermittelt.

Die Eintrittspreise wurden über die jeweiligen Homepages der jeweiligen Thermalbäder erfasst. Daneben wurden die Preise für Sauna- und Badetarife der Thermalbäder ermittelt. Auch Freizeitbäder wurden einbezogen, wenn sie ein Saunaangebot haben. Als Quelle für die Anzahl der Bäder wurde die Datenbank des Projekts Bäderleben verwendet.

Ticket kostet für Erwachsene im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Euro

Der Vergleich des Reiseportals war Ausgangspunkt für eine Recherche von MOZ.de, die auch die kleineren Bäder und Thermen in Brandenburg einbezieht (siehe Infokasten). Grundlage waren auch hier die Internetseiten der Anbieter. Nach Recherchen von MOZ.de liegen die Ticketpreise für Erwachsene im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Euro. Viele Standorte sind auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, sodass die Anfahrt für Besucher individuell gestaltet werden kann. Für Besucher ist zu empfehlen, zuvor auf den Internetseiten zu prüfen, welche Angebote es für Kinder gibt – und ob sie überhaupt erwünscht sind. Auf den Internetseiten ist selten ersichtlich, ob einzelne Bereiche in Bädern gerade wegen Bauarbeiten gesperrt sind.

Bekannt für ihr nicht nur salzhaltiges, sondern auch besonders warmes Wasser: die Saarow-Therme in Bad Saarow.

Hier hilft ein Blick auf die Social-Media-Seiten und in Google-Bewertungen. Von vielen Betreibern wird auch eine Online-Reservierung empfohlen, um den Eintritt zu beschleunigen – das bietet sich bei einem Besuch mit Kleinkindern oder Babys an. Auch empfehlenswert ist es, vorher auf der Internetseite nachzuschauen oder nachzufragen, welche Ausleihmöglichkeiten vorhanden sind. Nicht jeder Standort verleiht Badesachen oder Bademäntel, falls dort Bedarf besteht.

Lohnenswert ist es, sich in den Google-Rezensionen zu erkundigen, ob das Kinderangebot ausreichend ist oder auch um direkt Feedback und Informationen vom Anbieter zu erhalten. Oftmals reagieren die Anbieter in den Kommentaren und geben zusätzliche Informationen heraus, die nicht direkt auf der Webseite stehen.