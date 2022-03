Das Verfahren um die Wasserförderung im Wasserwerk Eggersdorf beginnt am Freitag (4.3.) mit einer Rüge. Sven Hornauf, Anwalt des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE), kritisiert die eingeschränkte Öffentlichkeit in dem Verfahren am Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) . Aus Pandemie-Gründen...