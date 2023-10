Aus der Grünanlage in Berlin-Lichterfelde dröhnen Motorsägen. Männer in gelbroten Warnwesten schneiden mithilfe eines mobilen Krans Zweige und Äste von den Bäumen. „Das ist alles Totholz. Wenn so ein Ast abbricht und einem Spaziergänger auf den Kopf fällt, dann war es das“, sagt Timo Bit...