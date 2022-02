Der Stromhunger in Berlin und Brandenburg steigt deutlich. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz geht davon aus, dass die Metropolregion Berlin-Brandenburg in den nächsten etwa acht Jahren rund 17 Terawattstunden (ThW) Strom zusätzlich benötigt. Das ist etwa so viel Strom, wie Brandenburg 2019 a...