Im Nachbarland Brandenburgs, Sachsen-Anhalt , ist es am Donnerstag in Magdeburg zu einem größeren Stromausfall gekommen. Für kurze Zeit waren unzählige Haushalte ohne Energie.

Welche Gebiete sind betroffen?

Nicht das gesamte Stadtgebiet war von dem Stromausfall in Magdeburg betroffen. Die Sudenburger Wuhne sowie die Halberstädter Straße meldeten Probleme. Der Versorgungsbetrieb SWM Magdeburg informierte via Bandansage über die Störung. In Barleben gibt es keine Ausfälle.

Gegen 15.25 Uhr ging der Strom in vielen Haushalten wieder an.