So manche Brandenburger oder Berliner, die in der Wochenmitte die Tanks ihrer Autos gefüllt haben, werden sich am Freitag (19. August) vielleicht ärgern. Denn zum Ende der Schulferien gingen die Preise an den Zapfsäulen hierzulande etwas herunter.

Hohe Profite in der Krise Pro & Contra: Ist eine Übergewinnsteuer sinnvoll? Berlin Kostete ein Liter Diesel laut ADAC am Mittwoch (17.August) im bundesweiten Schnitt noch 1,925 Euro, so gab es diesen Kraftstoff an den günstigsten Zapfsäulen in Berlin schon ab 1,81 Euro. Für das Super-Benzin E5 zahlte man am Freitag in Brandenburg je nach Ortslage zwischen 1,68 und 1,74 Euro je Liter.

polnischen Grenzorten zu Brandenburg kostete der Diesel am Freitagvormittag um die 1,52 Euro und das Super-Benzin gab es bereits ab 1,39 Euro. Das waren also zwischen 30 und 40 Cent Einsparung je Liter gegenüber den deutschen Preisen. Wer jedoch am Freitag (19. August) den Weg nach Polen nahm und keine allzu weite Strecke zu fahren hatte, konnte wie immer beim Tanken in Polen noch extra sparen. In den

