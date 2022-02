Absolute Flaute: Auch an dieser Tankstelle in Seelow (Märkisch Oderland) gibt es kaum noch Kunden. Durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Treibstoff von 23 auf 8 Prozent ist das Tanken in Polen deutlich günstiger als in Deutschland. © Foto: Christophe Gateau/dpa