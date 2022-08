Vor etwa einem Jahr, im Oktober 2021, hatte der Elektroautobauer Tesla Besucher in seine Fabrik in Grünheide eingeladen.

Besonders Bewohner aus der Umgebung sollten sich bei der County Fair das Werk anschauen können. Es gab Betriebsbesichtigungen und ein großes Fest rund um die Gigafactory.

Jetzt wendet sich Tesla wieder an die Bevölkerung, insbesondere an die Menschen im Umfeld der Fabrik. Am 11. September, einem Sonntag, lädt der Autobauer in die Müggelspreehalle nach Hangelsberg ein. Dort sollen sich alle Interessierten von 10 bis 17 Uhr über das Unternehmen, die Gigafactory in Grünheide , informieren können – zu Themen wie Wasserverbrauch; Umwelt- und Gewässerschutz, Waldumbau, Straßen- und Bahninfrastruktur, Batteriezellfertigung, Betriebsratsarbeit bei Tesla oder auch Ausbildung und Studium.