Ein rotes Cabrio fliegt im All. Am Steuer sitzt eine Figur im Astronauten-Anzug. Mit dem linken Ellenbogen lehnt sie auf der Tür, die rechte Hand hat sie am Lenkrad. Im Inneren seines Helms tönt David Bowie, der vom Raumfahrer Major Tom in „Space Oddity“ singt sowie nach außerirdischem Leben ...