Auf dem Dach der Teslafabrik in Grünheide ließen sich Fußballturniere austragen. Die Halle ist 300 Meter breit und 700 Meter lang. Das macht 210.000 Quadratmeter Dachfläche. Was wiederum etwa 17 Fußballfeldern entspricht. Gigantisch. Gigafactory, so nennt Tesla seine Fabriken.