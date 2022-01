Tesla darf seinen Testbetrieb in Grünheide fortsetzen und deutlich ausweiten. Das hat das Landesamt für Umwelt am Freitag in einer weiteren Vorab-Genehmigung erlaubt. Darin ist von erweiterten Anlagentests die Rede. Es geht konkret um das Presswerk, den Karosserierohbau, Lackiererei und Endmontage...