Eine Frau betrachtet vor dem Thusnelda von Saldern Haus der Einrichtung Oberlinhaus die Blumen und Beileidsbekundungen. In der diakonischen Einrichtung in Potsdam waren am 28.04.2021 vier Leichen und eine schwer verletzte Person gefunden worden. Die tatverdächtige Mitarbeiterin klagt nun gegen ihre Kündigung. (Archivbild) © Foto: Soeren Stache/dpa