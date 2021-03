Nach dem weitgehend trockenen Wetter der vergangenen Tage steigt die Waldbrandgefahr in Brandenburg deutlich an. Am Dienstag werde voraussichtlich in 9 der 14 Landkreise die 3. Stufe (mittlere Gefahr) erreicht, berichtete der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, auf Anfrage. Am Mont...