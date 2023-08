Bei dem schweren Auffahrunfall mit Explosionen auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt sind bislang die Leichen von zwei Menschen geborgen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei Magdeburg am Mittwochmorgen. Bei den beiden Toten handele es sich nach ersten Erkenntnissen um zwei Lkw-Fahrer. Offen war zunächst auch, ob es noch weitere Tote gibt. Die A2 ist in beide Richtungen gesperrt.

einer Stunde Zeitverlust und 4 Kilometern Stau. Autofahrer werden gebeten, auf die Autobahnen A14 und A9 auszuweichen.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der Fahrer eines Gefahrguttransporters am Dienstagmittag zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost in ein Stauende vor einer Baustelle gefahren. Dabei seien drei Lastwagen vor ihm ineinander geschoben worden, hieß es. Ein fünfter Lkw fuhr auf die anderen Lastwagen auf. Er war mit Druckbehältern, gefüllt mit Lachgas, beladen. Ein Brand brach aus, es kam zu mehreren Explosionen

A2 weiterhin gesperrt

Die Einsatzkräfte konnten zunächst die Leichen nicht bergen und weitere Maßnahmen ergreifen, da die Gefahr weiterer Explosionen groß war. Die A2 war am Mittwochmorgen weiter gesperrt - wie lange die Sperrung noch anhält, war zunächst unklar.