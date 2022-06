Stau auf dem Berliner Ring gibt es so gut wie jeden Tag, und immer wieder kommt es am Stauende zu Auffahrunfällen. So auch am Montagabend auf dem südlichen Ring zwischen den Abfahrten Ludwigsfelde-Ost und Ludwigsfelde-West, also auf der Autobahn A10 in Richtung Magdeburg. Wie die Polizeidirektion ...