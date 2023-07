Am Vormittag des 13.07.2023 kam es in der Karl-Marx-Straße in Ahrensfelde sowie der Oranienburger Chaussee in Bernau zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen der Fahrer eines Opels beteiligt war. Der Fahrer verursachte die Unfälle und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen beobachteten, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr und meldeten den Vorfall der Polizei.

Die Polizei begab sich umgehend auf die Suche nach dem Opel und konnte ihn schließlich in der Wandlitzer Chaussee in Bernau ausfindig machen und stoppen. Am Steuer saß ein 29 Jahre alter Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorlag.

Ein Drogenvortest ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Da der Mann offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und steht nun unter polizeilicher Überwachung.