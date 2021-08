Zu einem dramatischen Unfall kam es Freitagvormittag, 30. Juli, gegen 9.45 Uhr auf der A13 zwischen Freiwalde und Staakow. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte in der Nähe der Auffahrt zum Rastplatz Kahlberg in Fahrtrichtung Berlin ein Reisebus um. © Foto: xcitepress via www.imago-images.de