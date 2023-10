Es ist eine tierische Geschichte, die sich da am Abend des 11. Oktober auf der Bundesautobahn 24 in Richtung Hamburg ereignet hat. Ein Mercedes-Fahrer aus Sachsen war in der Prignitz mit seiner Frau unterwegs, als sich ihnen zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Suckow ein Hindernis auftat, mit dem sie bestimmt nicht gerechnet haben: Ein Pferd stand an der Mittelleitplanke, berichtet Philipp Mahnke, der Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Unfall in Fürstenwalde Drei Autos in Richtung Bad Saarow und A12 kollidiert – Sorge um Hund Fürstenwalde „Sie versuchten noch auszuweichen“, sagte Mahnke. Es kam jedoch zum Zusammenstoß, der sich laut Einsatzprotokoll um 22.05 Uhr ereignete. Das Ehepaar blieb unverletzt, das Tier erwischte es jedoch an den Hinterläufen. „Es erlitt eine Fleischwunde.“