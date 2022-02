Autofahrer in Berlin und Brandenburg mussten sich im Jahr 2021 trotz Corona -Pandemie oft in Autobahnstaus in Geduld üben – in Berlin waren die Staus sogar insgesamt länger als vor Corona. Das teilte der ADAC am Donnerstag mit.

In Brandenburg befindet sich die bundesweit staureichste Autobahnstrecke des vergangenen Jahres: Es war erstmals die Autobahn 12 zwischen dem Grenzübergang Frankfurt (Oder) und dem östlichen Berliner Ring. Mit 144 Staukilometern pro Autobahnkilometer lag sie deutlich vor der A3 (117) und A8 (99). Auslöser waren an der A12 die zahlreichen Verzögerungen bei der Einreise nach Deutschland.

58.100 Staus im Jahr 2021 in Berlin

In Berlin wurden 2021 rund 58.100 Staus erfasst, wie der ADAC Berlin Brandenburg mitteilte. Das waren mehr als im ersten Pandemiejahr 2020 – da waren es knapp 50.000. Die Staus summierten sich auf rund 43.800 Kilometer. Das sind nicht nur mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 mit 36.900 Kilometer, sondern auch als vor der Pandemie im Jahr 2019 mit 34.900 Kilometer. Die Staus störten den Verkehr in der Hauptstadt im vergangenen Jahr für etwa 25.300 Stunden.

In Brandenburg waren es etwa 29.209 Kilometer Staus – ebenfalls mehr als im Jahr zuvor mit 15.600 Kilometer. Insgesamt summierten sich die Staus in Brandenburg auf etwa 37.700 Kilometer. 2020 waren es rund 23.800 Kilometer, 2019 rund 49.500 Kilometer. Die Staus störten den Verkehr im Land für etwa 14.000 Stunden.

Brandenburgs Stauschwerpunkte sind Berliner Ring/A10, A12 und A24

Stauschwerpunkte sind nach ADAC-Angaben in Berlin vor allem der Stadtring und der Berliner Ring, in Brandenburg Bereiche des Berliner Rings/A10, der A12 und der A24. In Brandenburg war der staureichste Tag der 9. Februar 2021 mit dem plötzlichen Wintereinbruch auf der A2 Berlin/Richtung Magdeburg zwischen Wollin und Lostau. 30 Kilometer Länge wurde erfasst. In Berlin gab es die meisten Staukilometer am 3. September 2021: insgesamt 554 Kilometer.

Im laufenden Jahr rechnet der ADAC mit einer weiteren Normalisierung des Verkehrs auf den Autobahnen – und damit wohl auch wieder mehr Staus als in den vergangenen beiden Jahren. Im Zuge der Lockdowns war der Verkehr zurückgegangen.