„Der Hund hat sogar noch seine Milchzähne“, erzählt Emely Viol (20). „Wir schätzen, dass der junge Rüde erst sieben bis acht Monate alt ist.“ Damit ist der kleine Bursche noch nicht einmal seiner Welpenzeit komplett entwachsen. Spätestens mit dem Verlust der Milchzähne beginnt die hormonelle Umstellung bei Hunden.

Es ist wieder einer dieser Fundhund-Fälle, mit denen sich Emely Viol beschäftigt. Sie ist Miarbeiterin des Tierheims in Langengrassau. Es gehört zum Tierschutzverein Luckau und Umgebung (Dahme-Spreewald)

„Der Hund saß völlig verängstigt hinter Mülltonnen eines Hauses in Luckau und ließ niemanden an sich heran“, so die Tierschützerin. „Die Bewohnerin des Hauses hatte ihn durch ihren eigenen Hund entdeckt.“ Erst wurde das Ordnungsamt gerufen - dann der Tierschutzverein. „Keiner weiß, wie lange der Rüde schon hinter den Tonnen saß.“

Liebevoller Hund – nach ein paar Wurstscheiben brach das Eis

Mit ein paar Wurstscheiben ließ sich der „Golden Retriever“ -Mix aber überzeugen, „dass wir es gut mit ihm meinen“, erzählt Emely Viol.Innerhalb von 30 Sekunden sei aus dem extrem ängstlichen und bellenden Hund ein ganz lieber, verschmuster und anhänglicher geworden. „Er ließ sich sofort streicheln, wollte kuscheln. Wir konnten ihn sogar hochnehmen.“

Inzwischen ist er im Tierheim auch stubenrein - und hat einen Namen bekommen. „Wir haben den Hund Olaf-Pepe getauft“, sagt die Tierheimmitarbeiterin. Doch woher stammt Olaf-Pepe? Das ist weiter ein großes Rätsel. „Der Hund hat leider keinen Chip. So können wir ihn niemanden zuordnen“, so Emely Viol. Die Tierschützer gehen davon aus, dass der Rüde ausgesetzt wurde. Nun sucht er ein neues Zuhause. Wer ihn bei sich aufnehmen möchte, braucht sich nur im Tierheim Langengrassau zu melden.