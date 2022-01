Abgedeckte Dächer, abgeknickte Telefonmasten, zahllose umgestürzte Bäume – mit Windgeschwindigkeiten über 225 Stundenkilometern fegte im Januar 2007 das Sturmtief Kyrill über ganz Europa hinweg und hinterließ auch in Brandenburg eine Schneise der Verwüstung. Dabei war vor dem Orkan rechtzeitig gewarnt worden – was dazu führte, dass das öffentliche Leben bereits am Nachmittag des 18. Januar fast völlig zum Erliegen kam. Durch die Warnung wurde Schüler frühzeitig nach Hause geschickt, auch viele Betriebe und vor allem Behörden rieten ihren Mitarbeitenden, nach Hause zu gehen, der Bahnverkehr wurde teilweise eingestellt beziehungsweise gedrosselt.

Ein 25-jähriger Autofahrer starb in Strausberg

Ein 25-jähriger Autofahrer kam in Strausberg (Kreis Märkisch-Oderland) ums Leben, als ein Baum auf seinen Wagen stürzte, zehn Verletzte wurden landesweit gezählt. Insgesamt starben in Deutschland 13 Menschen, europaweit kamen 47 Personen ums Leben.

Meteorologisch interessant war, dass in Brandenburg gleich mehrere Tornados beobachtet wurden. Der Wetterdienst von Jörg Kachelmann bilanzierte: Es seien deutschlandweit mindestens fünf bestätigte Tornados registriert worden, dazu kamen Dutzende Tornadoverdachtsfälle, die allerdings nicht offiziell bestätigt werden konnten. Gleich drei Tornados erreichten die Stufe F3 (etwa zwischen 255 und 335 km/h) auf der Fujitaskala und hinterließen in Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) sowie in zwei kilometerlangen Schneisen im Süden Brandenburgs Schäden im oberen zweistelligen Millionenbereich.

Sechs Häuser in Kahla eingestürzt

Besonders schwer geschädigt wurde der Ort Kahla im Kreis Elbe-Elster. Sechs Gebäude stürzten ein, mehr als 20 Wohnhäuser wurden teilweise stark beschädigt. Reporter Frank Hilbert, der damals für die Lausitzer Rundschau berichtete, beschrieb den Anblick so: „Im Dorf sieht es aus wie nach dem Krieg.“

In ganz Brandenburg fällte der Wind gut 46.000 Festmeter Holz. Auf knapp 17 Millionen Euro Schaden schätzte der Landesbetrieb Forst den Schaden an märkischem Privat-und Landeswald. Bundesweit war der Schaden riesig und lag bei 32,5 Millionen Festmeter Holz.

5,5 Milliarden Euro Schaden

Die Schadenshöhe wurde damals auf 5,5 Milliarden Euro allein in Deutschland bemessen, davon waren laut Versicherungswirtschaft ca 2,4 Millionen Euro Schäden versichert. Wegen der Schadenshöhe und der Ausdehnung des Orkans gilt Kyrill auch als teuerster Sturm aller Zeiten beziehungsweise als Jahrhundertsturm.

Fast 140.000 Haushalte in Brandenburg hatten keinen Strom. Polizei, Feuerwehr und technisches Hilfswerk rückten zu etwa 3000 Einsätzen aus. Betroffen war auch das Zentralarchiv der Gedenkstätte Sachsenhausen (Oberhavel). Dort wurde das Dach abgedeckt. Eindringendes Wasser beschädigte auch zahlreiche Exponate und Dokumente.

Hauptbahnhof Berlin besonders schwer beschädigt

Besonders schwer beschädigt wurde damals der Berliner Hauptbahnhof. Dort hatte es einen Stahlträger aus der Glasfassade gerissen. Der Bahnhof war erst acht Monate zuvor eröffnet worden. Und eine weitere Besonderheit gab es: Weil zu viel Energie aus Windkraftanlagen eingespeist wurde, musste ein Block im Braunkohle-Kraftwerk Jänschwalde abgeschaltet werden – damit der Windkraftstrom ins Netz eingespeist werden konnte.