Unruhige Zeiten in Warschau? So sehen aktuelle Umfragen PiS und Co

Am 15. Oktober 2023 findet in Polen die Wahl statt. Eine deutliche Wechselstimmung gibt es nicht, doch siegessicher kann sich die PiS auch nicht sein. Unruhige Zeiten bahnen sich in Warschau an. Welche Ausgänge und Koalitionen sind möglich?