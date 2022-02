Wer den nagelneuen Wasserspeicher in Lindenberg bei Berlin für 600.000 Hauptstädter betreten will, muss sich einen keimfreien Anzug überstreifen und die Gummistiefel vorher in einem Wasserbecken abtreten. „Das ist ein bisschen so, als würden Sie durch eine Lebensmittelverpackung spazieren, es ...