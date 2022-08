„Es gibt keine schnellen und einfachen Lösungen!“ Das sagt Philipp Zeschmann. Der Landtagsabgeordnete von BVB/Freie Wähler ist in diesem Sommer durch Brandenburg gereist und hat in Orten diskutiert, in denen sich die Bewohner Sorgen um ihre Seen machen. Ob in Strausberg Seddin oder am Pinnowe...