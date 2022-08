Der Regen bleibt aus, wodurch die Trockenheit in Brandenburg immer weiter zunimmt. Flüsse wie die Spree und die Schwarze Elster leiden in diesem Sommer unter extremen Niedrigwasser. Was die Grundwasserreserven im Boden zusätzlich belastet: das Bewässern von Fußballplätzen. Doch wie viel Grundwa...