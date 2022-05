Wer jetzt im Garten umgräbt, findet in den ersten 30 Zentimetern noch etwas feuchte Erde. Was der Hobbygärtner nicht sieht: Noch weiter unten, in bis zu 1,8 Meter Tiefe ist das Erdreich in weiten Teilen des Landes sehr trocken bis extrem trocken. Bäume leiden Wassermangel. Das geht aus den Daten ...