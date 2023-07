An Hitzetagen in den See springen, mit der Familie eine Bootstour unternehmen oder einfach am grünen Ufer den Sonntag genießen. Für viele Brandenburger sind Ausflüge an einen See fester Bestandteil der Freizeitbeschäftigung. Orte gibt es dafür genug: Rund 10.000 Seen, davon 3000 mit mehr als e...