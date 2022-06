Scheitert der Neubau eines Gymnasiums in Schöneiche am Wasser? Was wird aus den neuen Senioren-Wohnungen, die Petershagen-Eggersdorf plant? Am östlichen Berliner Rand wird das Wasser knapp. Der Wasserverband Strausberg-Erkner kann nach eigenen Angaben kein Wasser mehr für neue Projekte zur Verfü...