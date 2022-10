Das Erdgas für die Heizung kommt für Brandenburg auch aus einem Speicher der EWE in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland). Doch was, wenn künftig nicht mehr ausreichend Erdgas zur Verfügung steht? Wasserstoff soll in Zukunft Energie liefern. Deshalb wird neben dem unterirdischen Erdgasspeicher in Rü...