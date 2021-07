Auf einen Himmel mit vielen Wolken und immer wieder Regen müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen einstellen. Am Donnerstag kann es in Berlin und Brandenburg teilweise gewittern verbunden mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Auch am Freitag geht es der Vorhersage mit Schauern oder Gewittern weiter.

Die Temperaturen liegen am Mittwoch bei 22 bis 26 Grad, am Donnerstag sind es zwischen 24 und 26 Grad und am Freitag etwa 24 Grad.