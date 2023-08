Wolken und hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Tag startet vom Berliner Raum bis in die Uckermark zunächst wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Zum Fläming hin erwischen die Menschen ein bisschen Sonne. Tagsüber lockert es zeitweise auf und es treten heitere Abschnitte auf. Dabei bleibt es überwiegend trocken - bei Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad.

In der Nacht zum Freitag verdichten sich laut der Vorhersage die Wolken. Gebietsweise kommt es zu schauerartigem Regen, mit geringer Wahrscheinlichkeit werden laut DWD Gewitter erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 16 und 20 Grad.