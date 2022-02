Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt meist grau und nass. Am Montag sind laut den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) neben Wolken zeitweise auch Sonnenschein, örtlich aber auch Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer und vereinzelt kurze Gewitter möglich. Bei Höchsttemperaturen um die sieben Grad werden bis in den Nachmittag hinein auch verbreitet Windböen und teils stürmische Böen erwartet.