Zu Beginn der neuen Woche wird es in Berlin und Brandenburg nach einem spätsommerlichen Wochenende ungemütlicher. Ab Montagmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst in Westbrandenburg örtliche Schauer bis zum Abend. Auch einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen, Sturmböen und Hagel sind möglich.

Am Dienstag (19. September 2023) bleibt es in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kann es vor allem im Norden Brandenburgs und in Berlin Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h geben, die zum Abend aber abnehmen. Der Tag bringt bei Höchstwerten von 20 bis 23 Grad auch einige heitere Abschnitte.