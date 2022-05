Von der Schmiede zum Hightech-Unternehmen: Die Manz Landtechnik GmbH aus der Uckermark gehört zu den Nominierten des diesjährigen Zukunftspreises Brandenburg.

Insgesamt zwölf Unternehmen haben die große Chance, den „Zukunftspreis Brandenburg“ 2022 zu gewinnen. Sie wurden von der Hauptjury für das Finale am 18. November im Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre in Schönefeld nominiert. Dort sollen dann die sechs Preisträger gekürt werden.

Fast 100 Bewerber um den Preis

Die Nominierten setzten sich unter 97 Bewerbern durch. Sie stehen für besondere Leistungen in der Ausbildung, bei der Nachfolge, im Umgang mit Innovationen oder bei der Herstellung von nachhaltigen Produkten. Zu den Finalisten zählen kleinere Unternehmen mit zehn Mitarbeitern ebenso wie größere Firmen mit über 200 Beschäftigten. Sie entwickeln medizinische Wirkstoffe, versorgen Menschen mit grünem Strom, warten Industrieanlagen, stellen Whiskey aus regionalen Rohstoffen her, sie sorgen dafür, dass Landwirte ihre Felder bestellen und Angestellte in Büros perfekte Arbeitsbedingungen vorfinden.

Wer zu den Nominierten gehört

Zu den Nominierten gehören:

Die A&W Apparate & Wärmetauscherbau GmbH aus Schwedt (Oder) fertigt und repariert Wärmetauscher, Druckbehälter und Apparate für die chemische und petrochemische Industrie.

Der ambulante Pflegedienst Kristallkinder Intensivpflege GmbH aus Fredersdorf hat sich auf die Versorgung von Kindern mit einem hohen intensivpflegerischen Aufwand spezialisiert.

Manz Landtechnik GmbH aus Nordwestuckermark sind Spezialisten für Hightech-Geräte und verstehen sich als Partner für Landwirte, Speditionen, Dienstleister und Kommunen im ländlichen Raum.

Der Tischlermeister Sebastian Schade aus Bernau genießt einen Ruf als kreative, nachhaltige Tischlerei, die sich auf die Herstellung von Kindermöbeln spezialisiert hat.

Der erste Roggen-Whiskey aus Deutschland

Die erste reine Roggen-Whiskey Destillerie Deutschlands ist die Spreewood Distillers GmbH aus Schlepzig. Die preisgekrönten Whiskeys werden in der eigenen Brennerei nachhaltig und lokal produziert.

REISS Büromöbel GmbH aus Bad Liebenwerda entwickelt und produziert intelligente Büromöbelsysteme.

Die Lausitzer Edelstahltechnik GmbH aus Doberlug-Kirchhain fertigt vorrangig Sprunganlagen, Geländer und Treppen aus Edelstahl für Freizeitbäder. 18 Lehrlinge wurden bislang ausgebildet.

Gexx aeroSol GmbH aus Wildau ist ein Fullservice-Dienstleister für die ganzheitliche Energiewende im Gebäude.

Wirkstoffe für die Medizin und Unverpacktes

Chiracon GmbH aus Luckenwalde stellt Wirkstoffe zur Humananwendung her. Die Kunden reichen von Forschungseinrichtungen bis zu Big Pharma.

Die Unverpackt Umgedacht GmbH aus Kleinmachnow bringt Bioprodukte ins Mehrwegglas. Das sehr junge StartUp wuchs innerhalb von nur zwei Jahren auf 41 Mitarbeiter an und lebt Inklusion. Politik, Sport, Wirtschaft, Kultur 22 Brandenburger, die 2022 wichtig werden Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder)

Die MB Fensterbau und Tischlerei Mike Beelitz aus Planebruch hat sich auf die Fertigung von Sonderelementen im Bereich Brandschutz spezialisiert. Die Kunden kommen aus ganz Europa.

Ihre Spezialität ist glutenfrei

Spezialität der Bäckerei VOLLKERN GmbH aus Rohrlack sind u.a. glutenfreie Brote und Sprossen-Brote. Beliefert werden Naturkostläden in und um Berlin sowie per Paketdienst bundesweit. Zukunftspreis 2021 Brandenburg Diese Hennigsdorfer gewinnen den wichtigsten Wirtschaftspreis Brandenburgs Schönefeld

Sechs Unternehmen werden am 18. November im Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre in Schönefeld als Gewinner gekürt. Sie erhalten neben einem hochwertigen Imagefilm eine mediale Präsenz, eine Stele, eine Urkunde sowie das Recht, mit dem Label Gewinner „Zukunftspreis Brandenburg“ für sich zu werben.