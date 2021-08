Fischerdorf und Sommerfrische, Musenort, NS-Quartier und Sperrgebiet: Das so idyllisch gelegene Sacrow bei Potsdam mit der berühmten Heilandskirche an der Havel, dem Schloss und dem Park hat eine höchst bewegte Geschichte. Der Dokumentarfilmregisseur Jens Arndt hat sie in Ausstellung, Film und Buch beleuchtet – und erzählt im Gespräch, warum dieser Ort in all seiner Schönheit ihn so fasziniert und nicht mehr losgelassen hat.

Herr Arndt, am ...