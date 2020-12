Wann unbeschwertes Reisen wieder möglich sein wird, bleibt ungewiss. Das Abtauchen in die literarische Weite kann ein lohnender Trost sein, der sich auch weitergeben lässt.

Die besten Bücher 2020 aus Sicht der MOZ-Redaktion teilen wir mit Ihnen im Literaturadventskalender. Hintergründig, heiter oder fesselnd: Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Lektüre-Empfehlung – für Sie oder zum Verschenken.

Türchen 1: Jonathan Coe – „Middle England“

Einblicke ins Brexit-Land: Buchcover „Middle England“ von Jonathan Coe.

© Foto: Folio-Verlag

Die Schönheit des ländlichen England: eine Wassermühle am Fluss, Mondschein über dem stillen Wasser, Pasta und ein gut gekühlter Weißwein im Kreise der Freunde, und aus der Musikanlage erklingt der Folksong „Adieu to old England“. Dieses alte England geht verloren, und wie toxisch die Nostalgie sein kann, die es hervorruft, schildert der britische Autor Jonathan Coe so satirisch wie hellsichtig und humorvoll anhand einer Runde alter Schulfreunde. Der erfolglose Autor, der Verleger von Heimatromanen, der linksliberale Star-Kolumnist, sie alle sind getrieben von Beziehungsproblemen, Existenzzweifeln und dem unguten Gefühl, dass die Welt um sie herum sich stärker ändert als sie wünschen. Wer verstehen will, wie ganz normale Menschen zu Brexiteers werden, und was das mit unser aller Sehnsuchtsland macht, sollte „Middle England“ lesen. (Christina Tilmann)