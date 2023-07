Es ist eines der europaweit größten Open Airs für Elektro-Fans: das Airbeat One. Bereits zum 20. Mal verwandelt das Festival das beschauliche Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern zum kontinentalen Dance-Hotspot. Das jährliche Länder-Motto steht diesmal ganz im Zeichen der Home Edition und führt nach Deutschland.

Mit dabei sind zwischen 12. und 16. Juli nicht nur rund 200.000 Besucherinnen und Besucher, sondern auch das Who-Is-Who der Dance-Szene. Wer genau Teil des Line-Ups ist, wie man am besten nach Neustadt-Glewe kommt – Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Festival gibt es hier.

Das Wichtigste im Überblick:

● Das Airbeat One findet von 12. bis 16. Juli 2023 statt.

● Veranstaltungsort ist der Flugplatz in Neustadt-Glewe.

● Das Festival-Programm startet am Donnerstag, 13. Juli, um 16 Uhr. Schluss ist am Sonntag, 16. Juli, um 6 Uhr morgens.

Gibt es noch Tickets für das Airbeat One 2023?

Ja, gibt es. Die regulären 3-Tages-Festivaltickets sind noch für 179,99 Euro (Vorverkaufsstufe IV) bzw. 189,99 Euro (Vorverkaufsstufe V) zu haben (Stand: 11. Juli). VIP-Tickets für das gesamte Wochenende, die Zugang zu VIP-Bereichen und -Bühnen erlauben, gibt es noch für 279,99 Euro (Vorverkaufsstufe II). Auch die teuren VIP Gold-Tickets für 1199 Euro gibt es noch.

Tagestickets gibt es für 79,99 Euro (Donnerstag) sowie 99,99 Euro (Freitag/Samstag). VIP-Tagestickets kosten 149,99 Euro. VIP-Gold-Tagestickets gibt es für 399,99 Euro (Donnerstag) sowie 449,99 Euro (Freitag/Samstag)

Zusätzlich zu den Eintrittskarten für das Airbeat One gibt es auch zahlreiche Camping-Tickets sowie Leihmöglichkeiten für Zelte. Erhältlich sind die Tickets auf der Ticketplattform von Airbeat One

Vorsicht gilt bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande und Co. – Trotz vermeintlich seriösen Auftretens sind die Verkaufsportale nicht lizenziert. Die von privaten Anbietern ausgewiesenen Tickets sind oft nicht nur überteuert, sie kommen häufig nicht mehr rechtzeitig an. Schlimmer noch: Länder-Motto ist in der Jubiläums-Ausgabe 2023 die „Home Edition Germany“.

Welche Acts sind beim Airbeat One 2023 dabei?

Das Line-Up des Airbeat One 2023 ist erneut gut gefüllt. Mit dabei sind auch einige namhafte Headliner, die über die Dance-Szene hinaus bekannt sind. Neben Fritz und Paul Kalkbrenner stehen diesmal auch Scooter, Steve Aoki, Paul van Dyk sowie Lexy & K-Paul auf den Bühnen in Neustadt-Glewe.

Ebenfalls mit dabei sind Vini Vici, Will Parks, Klangkarussell, Meduza, Neelix, Lilly Palmer u.v.m.

Wie komme ich zum Airbeat One 2023?

Per ÖPNV

Wer mit der Bahn anreist, kann den Bahnhof in Neustadt-Glewe anfahren. Erreichbar ist dieser mit dem RB14. Alternativ kann auch der Bahnhof im nahegelegenen Ludwigslust per RB8, RB14 und RB17 angefahren werden.

Vom Bahnhof Neustadt-Glewe zum Airbeat One-Gelände fährt ein für alle Besucher kostenloser Shuttle-Bus. Vom Bahnhof in Ludwigslust fahren kostenpflichtige Bustouren.

Per Auto

Die Anfahrt für mehrtägige Festivalbesucher richtet sich je nach gebuchtem Campingbereich:

● Special Camping/VIP Camping: Anfahrt über A24 bis zur Ausfahrt 14 Neustadt-Glewe. Nach Abfahrt links Richtung Neustadt-Glewe. Beschilderung folgen.

● Main Camping 1: Anfahrt über A24 zum AK Schwerin. Dort auf die A14 Richtung Ludwigslust. Ausfahrt Ludwigslust (8), dann links auf L073 Richtung Neustadt-Glewe. Beschilderung folgen.

● Nord Camping: Anfahrt über A24, Ausfahrt 12 Wöbbelin. Beschilderung folgen.

Tagesbesucher, die mit dem Auto anreisen, fahren über die A24 bis zur Ausfahrt 14 Neustadt-Glewe. Beschilderung zu „Tagesbesucher P5“ folgen.

Kostenlose Busshuttle

Innerhalb von Neustadt-Glewe stehen drei Linien (Grün, Lila, Gelb) an kostenlosen Busshuttles zur Verfügung. Haltestellen und Abfahrtszeiten sind hier einsehbar

Per Bus

Von Hamburg, Berlin, Schwerin und Ludwigslust aus gibt es Bus-Verbindungen, die direkt zum Airbeat One und zurück führen. Diese fahren die Haltestelle Süd (Main Camping 1 und Festivalgelände) sowie die Haltestelle Nord (Nord Camping, VIP Camping und Special Camping) an. Abfahrtszeiten und genaue Abfahrtsorte sowie Tickets gibt es hier

Was gibt es sonst auf dem Airbeat One 2023 zu beachten?

bargeldlose Bezahlung. Egal ob Essen, Getränke oder Merch – alles geht anstelle von Bargeld mithilfe des Festivalbands über die Theke. Um ein Cashless-Armband zu erhalten, wird das Ticket vor Ort gegen ein kostenloses Band an den Check-Ins/Festivalkassen getauscht. Aufladen kann man sein Guthaben . Nötig ist dafür der Barcode des Festivaltickets. Alternativ stehen Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände bereit. Dort kann das Guthaben mit Bargeld oder Karte aufgeladen werden. Wie mittlerweile viele Festivals setzt auch das Airbeat One inzwischen auf eine. Egal ob Essen, Getränke oder Merch – alles geht anstelle von Bargeld mithilfe des Festivalbands über die Theke. Um ein Cashless-Armband zu erhalten, wird das Ticket vor Ort gegen ein kostenloses Band an den Check-Ins/Festivalkassen getauscht. Aufladen kann man sein hier vor Festivalbeginn . Nötig ist dafür der Barcode des Festivaltickets. Alternativ stehenauf dem Festivalgelände bereit. Dort kann das Guthaben mit Bargeld oder Karte aufgeladen werden.

Auf dem Airbeat-One-Festivalgelände herrscht Rucksackverbot. Grund sind Sicherheitsauflagen. Erlaubt sind aber Bauch- und Gürteltaschen, Brustbeutel und Umhängetaschen im DIN-A5-Format (21x15 cm).

Eine Besonderheit, die das Airbeat One seinen Gästen bietet, sind Miettoiletten. Wer will, kann ein mobiles WC direkt am eigenen Stellplatz bekommen. Ausgabepunkte gibt es an der Einfahrt Main Camping 1 Süd, am Toilettenareal (Nord Camping) und am Duschareal (VIP Camping). Ausgabezeiten sind Mittwoch bis Freitag 8 bis 18 Uhr und am Samstag 8 bis 14 Uhr.