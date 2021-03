Heute würde man von kultureller Aneignung sprechen. Die bürgerlichen Auftraggeber in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts, die sich in Turban und Goldbrokat, in schimmernder Seide, mit Kaftan, Pluderhosen oder Krummsäbel porträtieren ließen, hatten zumeist nie einen Fuß in den Orient gesetzt....