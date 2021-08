Bis in den Morgen geht der letzte Tanz. Die Rosendorfer trinken, lachen, und jeder tanzt mit jedem. Dann ist die Gaststätte dicht. Anschließend steht das Dorf eine Weile leer, die Nachtschicht fährt auf dem Weg zur Arbeit an dunklen Fenstern vorbei, einer fegt noch regelmäßig vorm Elternhaus. Sorgt ja für mächtig Staub, der Tagebau. Dann rollen die Bagger an. Und Rosendorf ist Geschichte. Das Dorf in der Niederlausitz wurde Anfang der 1970...