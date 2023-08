Im Grunde hat Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, ja recht: Die Schulen versagen in Sachen Bildung, also muss das Theater ran. Und den Leuten zum Beispiel etwas über Bertolt Brecht vermitteln: Wer war das eigentlich? Und warum? Und was ist von ihm geblieben? So könnte ein Dokudrama im ...