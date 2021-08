Ulrich Jörke gestaltet nicht nur, er lässt sich ein. Wenn der Berliner Künstler Stein und Ton bearbeitet, fühlt er, was das Material ihm zurückgibt, welche Geschichte es ihm entlockt. „Ein Geben und Nehmen“, nennt er es. So ist jede Steinfigur und Plastik des gebürtigen Berliners ein biografisches Fragment – wie die Bronze-Skulptur „Strausberger Torso“, welche an die Preisträger des Brandenburgischen Kunstpreises 2021 verliehen w...